Посыл «прямой линии» президента РФ: чёткая отработка нацпроектов

Москва, , 15:31 — REGNUM В России выстроилась модель управления, когда правительство работает по технической повестке самостоятельно, а по стратегическим вопросам в координации с президентом. Эта модель формировалась все десятые годы и актуальна по сей день. В этой модели у вице-премьеров две миссии. Первая выполнять поручения премьера, вторая работать по стратегической повестке главы государства, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Центра развития региональной политики (ЦРРП) Илья Гращенко.

В ходе «прямой линии» Владимир Путин сообщал о консультациях с правительством по озвученным на линии вопросам и отдавал прямые указания навести порядок или принять необходимое решение. В рабочем порядке он встречается с кабинетом министров по средам и так же поручает премьеру и его зама проработать различные вопросы.

«Для того, чтобы оценить, как заместители руководителя Белого дома провели год с мая 2018 г. по июнь 2019 г. будет недостаточно оценить качественное наполнение их рабочей повестки. Скажем, вопросы дольщиков и проблемы первичного звена медицинской помощи сложно сравнить друг с другом в моменте.

Однако можно посмотреть число управленческих решений, открытых, отображенных в новостной повестке, на сайте правительства и министерств. Это позволяет понять результативность работы на изучаемом отрезке и сопоставить вице-премьеров друг с другом», — считает эксперт.

Какие выводы можно сделать? Прежде всего, президент имел основание ругать правительство (в частности, Минфин) за длительную раскачку по линии нацпроектов и приоритетных направлений работы. Даже чемпион на отрезке 2018−2019 — Акимов не до конца оформил все законопроекты по цифровизации (в Госдуме ждут еще серии законопроектов). Второе место Козака — это работа по настройке топливного рынка и работа с розничными сетями — на долю вице-премьера выпали сложные оперативные поручения.

«Очевидно, что по итогам «прямой линии» в 2019 году президент России Владимир Путин и в дальейшем не ослабит внимания к работе по проблемным вопросам, но потребует от социального и финансового блока правительства России пол руководством Дмитрия Медведева чётче отрабатывать повестку национальных проектов», — высказал своё мнение Гращенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в Гостином дворе 20 июня состоялась «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. От граждан поступило более 1,5 млн вопросов.

Читайте также: «Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году»