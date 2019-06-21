На острове Русский запустили инновационную теплицу для выращивания клубники

Владивосток, , 15:29 — REGNUM Экспериментальную теплицу для выращивания клубники по японским технологиям открыли в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), сообщает 21 июня пресс-служба вуза.

Инновационный комплекс — совместный проект ДВФУ, Токийского сельскохозяйственного университета (Nodai), российских и японских компаний.

«В создании теплицы были задействованы университеты, компании, приглашенные специалисты из самых разных сфер деятельности. Проделана большая работа, и я рад, что сегодня мы можем приступить к выращиванию ягоды по японским технологиям», — сообщил представительный директор и президент Hitachi Triple Win Corp. Масами Айсима на церемонии открытия.

Отмечается, что технологии, которые использовались для создания комплекса, являются уникальными как для России, так и для Японии. Легкая, но очень прочная конструкция сможет защитить растения даже зимой — во время сильных ветров и снегопадов внутри будет поддерживаться климат, необходимый для выращивания и созревания клубники. Тепличный комплекс — первый опытный образец. В будущем в Приморье планируют построить еще 3000 квадратных метров таких теплиц.

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