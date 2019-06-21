На бумаге инфляция снижается: «кошелёк говорит» об обратном

Москва, , 15:14 — REGNUM Можно приводить любые цифры положительной статистики по инфляции, но кошелек большинства жителей России говорит обратное, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский.

С начала года молоко подорожало на 7−10%, мясо птицы на 10−15, хлеб вроде на месте. о надо понимать, что инфляция — это не цена денег, а в первую очередь цена товара. При этом надо понимать, что инфляция есть бумажная, а есть реальная. Так вот последняя ужасает своими темпами.

«Люди вынуждены покупать тот же самый товар, но другой, более дешевой марки. Например, покупать яйца вместо высшей категории вторую, которая теперь стоит, как ранее стоила высшая категория», — пояснил эксперт.

Поэтому, по его мнению, на бумаге может быть инфляция и 5%, а вот мясо свинины на шашлык за последние годы подорожало с 350 в 480 рублей. Это явно не 5%, а более 35%.

«Мера только одна — увеличить реальные доходы населения России. И тут неясно, можно ли это сделать путем повышения НДС и налогов», — высказал свою точку зрения Иногородский.

Как сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в России снизилась до уровня менее 5%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии. «Принятые правительством и ЦБ меры оказались правильные», — отметил он.

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