Ford выставляет на торги два завода в России

Москва, , 15:13 — REGNUM Площадки автоконцерна Ford во Всеволожске и Набережных Челнах будут выставлены на торги. Это стало возможным после погашения кредита перед ВЭБом на 39 млрд рублей, сообщил 21 июня журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

Погасив кредит, Ford стал полноправным собственником своих заводов, пояснил он. Мантуров не стал называть возможных участников торгов, отметив, что не стоит таким образом влиять на процедуру.

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Министр добавил, что недавно Ford Sollers заключил специнвестконтракт на деятельность в Алабуге с учетом выпуска Ford Transit. Эта модель имеет нишу на российском рынке и перспективная для зарубежных поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте автоконцерном Ford было решено закончить выпуск в России легковых машин, закрыть заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в Елабуге и уйти с отечественного рынка легковых авто.

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