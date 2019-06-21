Делегация из Армении посетила Южную Корею с официальным визитом

Сеул, , 14:59 — REGNUM Представители южнокорейской компании, специализирующейся на жилищном финансировании Korea Housing Finance Corporation поделились своими знаниями и умениями с представителями National Mortgage Company и ЦБ Армении. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

По данным источников, встреча представителей финансовых кругов двух стран прошла сегодня, 21 июня в Пусанском международном финансовом центре, расположенном в районе Мунхён-дон.

Известно, что на встрече присутствовали представители Центрального банка Республики Армения, National Mortgage Company и биржы.

Известно, что представители Korea Housing Finance Corporation поделились с коллегами из Армении политикой ипотек, обсудили вопросы секьюритизации активов, жилищного финансирования.

Ранее, в марте 2019 года представители Korea Housing Finance Corporation и National Mortgage Company подписали бизнес соглашение о развитии жилищного финансирования в Азии.

Известно, что начиная с 2015 годуюжнокорейская компания, специализирующаяся на жилищном финансировании, осуществляет проекты сотрудничества с финансовыми учреждениями девяти стран Азии, включая Таиланд и Индонезию.