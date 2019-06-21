В Оренбуржье полностью погасили долги перед уволенными металлургами

Светлый, Оренбургская область, , 14:56 — REGNUM В Оренбургской области полностью погашена задолженность перед работниками Светлинского ферроникелевого завода, который закрылся в конце апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Федерации профсоюзов Оренбуржья.

Напомним, завод стал заложником кризисной ситуации. 25 апреля предприятие обесточили, а 30 апреля уволили всех работников. Уволенные металлурги отказались от акций протестов, решив использовать формат переговоров. 5 июня в Доме советов прошла встреча, на которой обсуждалась ситуация с задолженностью по выплатам и трудоустройству. Участниками стали врио губернатора Денис Паслер, представители завода, профсоюзной организации и муниципальной власти. Паслер пообещал, что задолженность будет погашена в течение одной-двух недель. Общая сумма долга составляла около 19 млн рублей.

Еще одной проблемой после закрытия градообразующего предпряития стал вопрос трудоустройства металлургов. В Федерации профсоюзов подчеркнули, что непосредственное трудоустройство бывших работников ООО «СФНЗ», которые испытывают трудности с поиском подходящей их профессии работы — это следующий шаг вслед за погашением задолженности.

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