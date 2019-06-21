Банкиры объяснили, почему инфляция в Поволжье «в мае стабилизировалась»

Нижний Новгород, , 14:53 — REGNUM Годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в мае стабилизировалась на уровне 5% после снижения в апреле. Наибольшее влияние на нее по-прежнему оказывают укрепление рубля относительно предыдущего года, продолжение регулирования цен на топливо, завершение переноса повышения ставки НДС в цены при сдержанной динамике спроса, сообщает Волго-Вятское главное управление Центрального банка России.

По данным банка, Поволжье находиться на третьем месте среди федеральных округов России с наиболее низкой инфляцией в мае. Почти половина товаров и услуг, учитываемых при расчете инфляции (45%), подорожала за год не более чем на 4%, а 9% составляющих потребительской корзины подешевело.

Годовая инфляция продуктов питания увеличилась в мае до 6% с 5,5% в апреле. Банкиры объясняют это ростом цен на овощи и фрукты — с 4,3% в апреле до 10,2% в мае в годовом выражении. Годовая инфляция услуг в мае увеличилась до 5% с 4,8% в апреле, прирост цен на непродовольственные товары замедлился до 3,9% в мае после 4,7% в апреле.

«Замедление (роста цен на непродовольственные товары) обусловлено, в первую очередь, статистическим эффектом высокой базы на рынке, а также благодаря действию соглашений с нефтяными компаниями. Как и ожидалось, удорожание топлива существенно замедлилось — с 8,9% в апреле до 3,4% в мае. Пик роста цен в прошлом году приходился на май, а в июне цены стабилизировались. В дальнейшем на стоимость топлива будет влиять развитие ситуации с договоренностями о регулировании цен, а также динамика цен на нефтепродукты, в том числе на внешнем рынке.

В мае в регионе также существенно замедлился рост цен на легковые автомобили на фоне умеренной динамики спроса населения. Стоит отметить, что динамика цен на автомобили традиционно сильнее влияет на инфляцию в округе, чем в целом по России, т.к. их доля в потребительской корзине жителей Поволжья выше», — говорится в сообщении.

В целом годовая инфляция в Приволжском федеральном округе в мае «стабилизировалась на уровне 5% после снижения в апреле». Банкиры отмечают, что в большинстве регионов Поволжья инфляция «существенно не изменилась». Более всего выросла инфляция в Нижегородской области: причиной стало удорожание картофеля при снижении цен на него в остальных регионах. В банке это связывают с сокращением запасов в регионе и ростом доли на рынке более дорогого импортного картофеля. Более всего замедлилась инфляция в Кировской области и Удмуртии (на 0,3%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в ПФО замедлилась в апреле до 5% с 5,1% в марте, в России показатель составил 5,2%. Банкиры объясняли это снижение «укреплением рубля, завершением переноса повышения ставки НДС в цены при сдержанной динамике спроса, а также эффектом базы по отдельным товарам и услугам».

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