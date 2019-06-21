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Для сохранения экономической стабильности Таджикистану потребуется $400 млн

Экономика

20 июня в Душанбе состоялся круглый стол на тему «Обеспечение макроэкономической стабильности в стране в условиях воздействия внешних факторов»

Душанбе, 21 июня 2019, 14:54 — REGNUM  Для сохранения макроэкономической стабильности в Таджикистане необходимо привлечение около $400 млн со стороны партнеров по развитию. Об этом заявил первый заместитель министр экономического развития и торговли республики Завки Завкизода, сообщает агентство «ТаджикТА».

20 июня на круглом столе в Душанбе обсудили тему «Обеспечение макроэкономической стабильности в стране в условиях воздействия внешних факторов». Завкизода добавил, что $400 млн необходимо для реализации плана мероприятий по координации реализации макроэкономической политики и предотвращению возможных рисков для национальной экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года объем валового внутреннего продукта (ВВП) Таджикистана составил 24,6 млрд сомони ($2,6 млрд), что на 7,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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Экономика Таджикистана
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