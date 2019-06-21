Власти Липецкой области взяли под контроль работу ЛТК «Свободный Сокол»

Липецк, , 14:29 — REGNUM По указанию временно исполняющего обязанности главы Липецкой области Игоря Артамонова контролировать деятельность Липецкой трубной компании «Свободный Сокол» будет специальная рабочая группа. Об этом заместитель главы региона Дмитрий Аверов заявил 20 июня на совещании с участием руководителей областных и федеральных структур, представителей энергосберегающих организаций и сотрудников завода.

Управляющий директор компании Антон Бабуцидзе ранее был задержан и помещён под домашний арест по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Работники завода беспокоятся о судьбе предприятия и своём дальнейшем трудоустройстве.

По словам директора по новым технологиям ЛТК «Свободный Сокол» Александра Минченкова, предприятие работает в штатном режиме.

«Сейчас есть определённые вопросы в коллективе, но повода для паники нет. Предприятие работает стабильно. Ночная смена установила рекорд в производстве труб, что нас радует. Единственная просьба, чтобы администрация взяла под контроль все вопросы, которые возникают», — сказал Александр Минченков.

Финансово-хозяйственная деятельность компании теперь находится под особым контролем администрации региона. Специально созданная рабочая группа приступила к ежедневному мониторингу ситуации.

«Предприятие должно нормально функционировать, выпускать продукцию, платить налоги и заработную плату всем работникам. Исходя из этой главной задачи, мы будем строить план дальнейших действий», — подчеркнул Аверов.

Следующее совещание состоится 24 июня непосредственно на территории компании. Представители рабочей группы встретятся с коллективом предприятия.