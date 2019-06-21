Нижегородская свалка из жалобы Путину: проблема не решается с 2014 года

Нижний Новгород, , 14:23 — REGNUM Проблема Павловской свалки не решается с 2014 года, упираясь в бумажную и правовую волокиту. Об этом сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Ранее территорию использовало ООО «ЭкоТехОйл» для переработки отходов производства и находилась под федеральным экологическим надзором. В августе 2014 года нижегородское минэкологии в ходе проверки выявило загрязнение почвы на 6,291 млн рублей. Нарушения касались требований по обращению с отходами производства и потребления, правил охраны атмосферного воздуха, сообщает nn.ru.

Материалы были переданы в местное отделение полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, которое все-таки возбудили, но только в сентябре 2015 года по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Порча земли»).

Лишь в марте 2018 года дело поступило в производство павловского следственного отдела МО МВД, а уже в декабре было вынесено постановление о его прекращении в связи с истечением срока давности.

Сейчас Павловским межрайонный отдел судебных приставов ведёт исполнительное производство.

В декабре нижегородское экологическое министерство направило запрос в Минприроды РФ на включение этой площадки в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде для дальнейшей рекультивации. Однако федеральное ведомство в январе 2019 года ответило отказом, ссылаясь на отсутствие полных данных по объекту.

«Для их восполнения требуются дополнительные дорогостоящие исследования», — заключили в минэкологии Нижегородской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, обращение жителей города Павлово адресовано президенту Владимира Путина, главу Следственного комитета Александру Бастрыкину и губернатору Глебу Никитину.

Авторы обращения пишут, что гигантская свалка отходов находится в черте города на бывшей ждановской нефтебазе и существует с 2012 года. Осенью 2018 года экологии обнаружили сотни бочек из-под неизвестного вещества, принадлежность которых какому-либо юрлицу сразу не смогли установить.

Территория же бывшей нефтебазы на сегодня, по данным горожан, находится в аренде частных компаний. Сложившуюся ситуацию жители Павлово называют «локальным экологическим бедствием, прикрытым высоким забором равнодушия и некой заинтересованности».

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