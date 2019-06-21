В Уганде могут закрыть завод по переработке шин – СМИ

Лувееро, Уганда, , 14:24 — REGNUM Национальное управление по охране окружающей среды (Nema) вынесло 21-дневный ультиматум заводу по переработке шин и пластмасс «Ruma Industries». В управлении от руководства завода требуют предотвращения разливов нефти и выбросов углерода, передает Daily Monitor Uganda.

По данным Nema, завод в округе Нимбва в области Лувееро осуществляет выбросы черного дыма, который источает неприятный запах. Также утверждается, что он перерабатывает старые шины в машинное масло с использованием химикатов, которые загрязняют воздух.

«Мы провели инспекцию объекта и обнаружили ряд проблем, в том числе признаки разливов нефти, выбросы углерода, влияющие на окружающую среду в этом районе и безопасность работников на заводе. Ультиматум дает заводу 21 день для изменения ситуации, в случае невыполнения требований на руководство завода подадут в суд, а само предприятие закроют», — подтвердил Тонни Ахидрия, старший сотрудник по связям с общественностью в Nema, во вторник, 18 июня.

В уведомлении Nema, переданном руководителям «Ruma Industries» в понедельник, 17 июня, говорится, что владельцы за последние семь лет не смогли сдерживать выбросы, несмотря на серию требований.

Лолани Амин, который назвал себя управляющим операциями в «Ruma Industries» и заявил: «Мы используем технологию, неизвестную многим людям, что, возможно, объясняет, почему некоторые жители делают такие заявления. Мы заверяем наших соседей в том, что от завода нет особой опасности для окружающей среды».

Что касается разлива нефти, Амин сказал, что это произошло во время процесса погрузки перед транспортировкой и что это чрезвычайное происшествие.