«Протон-ПМ» одобрил проекты студентов, обучавшихся по дуальной системе

Пермь, , 14:13 — REGNUM Девять студентов четвёртого курса Пермского авиационного техникума им. А. Д. Швецова, проходившие обучение по дуальной (практико-ориентированной) системе защитили в ПАО «Протон-ПМ» свои дипломные проекты. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба предприятия.

Новая модель обучения разработана и запущена в 2015 году. Её главной задачей является подготовка квалифицированных рабочих и специалистов в условиях, которые максимально приближены к потребностям производства.

Как пояснил заместитель исполнительного директора по персоналу ПАО «Протон-ПМ» Андрей Шишкин, такая система даёт положительные результаты: выпускники приходят работать на предприятие, а студенты показывают высокие результаты на профессиональных конкурсах.

«Сегодня на «Протоне» работают более 300 выпускников авиационного техникума», — сообщил представитель компании.

Добавим, аналогичная система подготовки специалистов применяется на других крупных предприятиях. Ранее в рыбинском «Сатурне» сообщали, что разработанная система адаптации персонала позволяет привлекать перспективных сотрудников еще на этапе их обучения в учреждениях среднего профессионального или высшего образования.

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