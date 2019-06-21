Лидером сельхозпроизводства в Киргизии остается Чуйская область

Бишкек, , 14:00 — REGNUM В январе — мае 2019 года в Киргизии произведено продукции сельского хозяйства на сумму 43 млрд 361,3 млн сомов (39 млрд 612 млн рублей), сообщил «Tazabek» со ссылкой на официальные статистические данные.

Наибольший показатель валового выпуска сельхозпродукции демонстрирует Чуйская область — 10 млрд 890,7 млн сомов (9 млрд 949 млн рублей). На втором месте расположилась Ошская область — 8 млрд 948,7 млн сомов (8 млрд 175 млн рублей). На третьем остается Джалал-Абадская область — 7 млрд 674,4 млн сомов (7 млрд 10 млн рублей).

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Затем следуют Иссык-Кульская область — 5 млрд 330,4 млн сомов (4 млрд 870 млн рублей), Нарынская область — 4 млрд 715,6 млн сомов (4 млрд 308 млн рублей), Баткенская область — 2 млрд 747,8 млн сомов (2 млрд 510 млн рублей) и Таласская область — 2 млрд 644,1 млн сомов (2 млрд 415 млн рублей).

Замыкают список два самых крупных города Киргизии: Ош — 250,2 млн сомов (около 229 млн рублей) и Бишкек — 159,4 млн сомов (около 146 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году сельхозотрасль Киргизии произвела продукции на сумму 204 млрд сомов (около 186,4 млрд рублей по текущему курсу), что на 2,7% больше показателя 2017 года.

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