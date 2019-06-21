Бюджетное финансирование еврозоны объявлено приоритетным лидерами ЕС

Брюссель, , 14:28 — REGNUM Министры финансов Европейского союза должны в приоритетном порядке разобраться с источниками финансирования будущего бюджета еврозоны, заявили лидеры ЕС своим министрам финансов в пятницу, 21 июня, но остались неопределенными относительно идеи европейской системы страхования вкладов (EDIS), передает агентство Reuters.

Председатель министров финансов еврозоны Марио Сентено проинформировал лидеров о том, чего министры достигли с тех пор, как им вменили в декабре прошлого года работу над созданием бюджета еврозоны параллельно с другими реформами, включая EDIS.

«Мы просим Еврогруппу оперативно отчитаться о соответствующих решениях по финансированию», — говорится в заявлении лидеров в связи с бюджетом еврозоны, названном бюджетным инструментом для конкурентоспособности и конвергенции (BICC).

«Эти элементы должны быть согласованы в первоочередном порядке, чтобы иметь возможность установить размер BICC в контексте последующей многолетней финансовой структуры»,-сказали они, имея в виду следующий долгосрочный бюджет ЕС в более широком масштабе.

Но лидеры избегали даже прямого упоминания EDIS, проект застопорился на несколько лет из-за выраженной оппозиции Германии.

В заявлении говорится лишь» мы с нетерпением ожидаем продолжения технической работы по дальнейшему укреплению банковского союза «, кодекса ЕС по гарантированию депозитов, и нет ни намека на сроки продолжения дискуссии.