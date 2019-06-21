Рост производительности труда – «острая» проблема, но решения есть

Москва, , 13:53 — REGNUM Слова президента РФ Владимира Путина о том, что рост производительности труда стал одной из ключевых проблем страны, абсолютно верные, эта та прописная истина, без которой улучшение экономической ситуации в стране не произойдёт, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

«Необходимо срочно решать вопрос с повышением производительности труда, эта проблема стоит очень остро в России. Однако проблема, конечно, озвучена, но непонятно, что делать дальше и как её решать», — отметил эксперт.

И возникает другой вопрос: что мешало властям за последние 20 лет? Почему до сих пор эта проблема не решена и не введены эффективные методы для повышения производительности труда. Этот вопрос поднимался уже неоднократно. Сколько ещё потребуется времени на решение этой проблемы, неизвестно. И нет никаких оснований полагать, что в скором времени этот вопрос будет решён.

«Для роста производительности труда необходимо активно увеличивать инвестиции в собственную экономику страны, понижать налоги, уменьшать ключевую процентную ставку, заморозить коммунальные платежи, и арендную плату. А также предоставлять льготные кредиты не только агажируемым компаниям, приблеженным к гоструктурам, но и всем желающим.

Нужно ориентироваться на внутренний рынок труда, а не приглашать гастарбайтеров из соседних стран. Уже сейчас необходимо стабилизировать курс рубля и заморозить цены на горючие. Вот они — методы для решения проблемы», — считает Лисицын.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин 20 июня на «прямой линии» заявил, что одна из главных проблем России и одновременно главная задача — это рост производительности труда.

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