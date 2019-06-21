Сеул, , 13:54 — REGNUM Южнокорейская бюджетная авиакомпания Eastar Jet увеличит число рейсов из Чхонджу в Чечджу до 26. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, число рейсов будет увеличено для того, чтобы сократить нагрузку на аэропорты.

Известно, что рейсы из Чхонджу в Чеджу и из Чеджу в Чхонджу будут осуществляться один раз в день по понедельникам, средам и пятницам и два раза в день по четвергам.

Также авиакомпания предоставит всем пассажирам, которые воспользуются данным маршрутом вплоть до 18 июля, скидку до 85% на аренду автомобиля в компании Jejy OK Rentcar.

Кроме того, на данный момент на сайте авиакомпании Eastar Jet действуют выгодные предложения на маршруты Кимпхо — Чеджу (18 800 вон, ~$16,17), Чхонджу — Чеджу (15 300 вон,~$13,15), Кунсан-Чеджу (18 300, ~$15,74), Пусан-Чеджу (22 800 вон, ~$19,62)