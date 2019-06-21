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В России построят новый ледокол с увеличенной мощностью

Экономика

Всего до 2024 года будет построено девять ледоколов

Архангельск, 21 июня 2019, 13:36 — REGNUM  Девять новых ледоколов будут построены в России до 2024 года в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ, заявил заместитель генерального директора по флоту Росморпорта Василий Стругов, выступая на форуме в Архангельске. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба предприятия.

Одним из судов, по словам Стругова, станет линейный ледокол класса Icebreaker 7 на базе проекта 21 900М с увеличенной мощностью на винтах до 18 МВт. Также в рамках реализации плана ССК «Звезда» выполнит строительство четырёх мелкосидящих ледоколов проекта 22 740М.

II Международный форум «Судостроение в Арктике» проходит 20 — 21 июня 2019 года в Архангельске на базе Северного (Арктического) федерального университета. Мероприятие призвано обратить внимание профессионального сообщества на проблемы развития судостроительной отрасли России, а также объединить усилия власти, бизнеса и науки для решения прикладных задач в контексте освоения арктического региона.

Читайте ранее в этом сюжете: Проблемы и перспективы арктического судостроения обсуждают в Архангельске

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Судостроение
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