С новым годом: СГК приступает к капитальным ремонтам в Новокузнецке

Новокузнецк, Кемеровская область, , 13:33 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) и администрация Новокузнецка подписали соглашение о продлении срока аренды принадлежащих муниципалитету тепловых сетей в тепловом контуре Кузнецкой ТЭЦ до 31 мая 2020 года. Об этом сегодня, 20 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям с общественностью СГК.

«СГК приняла в аренду у новокузнецкого муниципалитета 318 километров тепловых сетей в августе 2017 года. За два года обслуживания на них было выявлено и устранено 1160 повреждений, заменено более 10 км потенциально аварийных участков трубопроводов», — пояснили энергетики.

По их оценкам, степень износа муниципальных теплотрасс составляет 80% и сдерживать рост повреждаемости сетей помогает значительный объём ремонтных работ, выполняемых специалистами СГК при подготовке к отопительному периоду.

«В июле 2019 года энергетики приступят к первому капитальному ремонту арендованных тепломагистралей в Центральном районе Новокузнецка. По улице Кирова в районе домов 75 и 89А будет заменено 300 метров трубопровода диаметром 800 мм. Результаты инженерной диагностики и количество выявленных в ходе предыдущего отопительного периода повреждений подтвердили необходимость срочной замены труб», — отметили в СГК.

Известно, что затраты на проведение капитального ремонта на этом участке составят 11 млн рублей.

Всего в 2019 году энергетики СГК планируют заменить в Новокузнецке свыше шести километров потенциально аварийных магистральных и квартальных трубопроводов теплосети, направив на ремонтную программу 153 млн рублей. По сравнению с 2016 годом — до принятия в аренду муниципальных теплосетей — затраты СГК в подготовку теплосетевого комплекса в контуре Кузнецкой ТЭЦ увеличились практически в три раза (в 2016 году — 58 млн рублей).