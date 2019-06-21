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Грибаускайте заявила о «необратимости» выхода Прибалтики из БРЭЛЛ

Экономика

Президент Литвы опять пожаловалась на «политическое давление» России через энергетику

Вильнюс, 21 июня 2019, 13:19 — REGNUM  Президент Литвы Даля Грибаускайте, которая участвовала в Брюсселе в подписании окончательного плана по выводу стран Прибалтики из единой электроэнергетической системы БРЭЛЛ заявила о необратимости этого процесса, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 21 июня.

Комментируя подписанную дорожную карту работ по рассинхронизации с БРЭЛЛ и синхронизации с сетями континентальной Европы, Грибаускайте заявила, что Прибалтика «вступает в качественно новую стадию, когда синхронизация становится необратимой». Слова Грибаускайте цитирует её пресс-служба.

«Страны Прибалтики отключатся от контролируемого Россией энергетического кольца БРЭЛЛ и станут интеграционной частью энергосистемы континентальной Европы. Это не позволит третьим странам оказывать на нас политическое давление через энергетику», — заявила Грибаускайте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва производит только 25−30% необходимой её электроэнергии и является самой энергодефицитной страной в регионе. Остальное необходимое ей количество электроэнергии Литва закупает у Латвии, Швеции, через подводный кабель, Польши, через соединение LitPolLink, Белоруссии и российской Калининградской области. Именно покупки у России и Белоруссии позволяют сдерживать резкий рост цен, однако этих электросоединений после выхода из БРЭЛЛ не останется физически. Литва стремится покинуть БРЭЛЛ из соображений энергетической независимости. Ранее ради этого, только в газовой сфере, Литва арендовала у Норвегии СПГ-терминал, что резко увеличило цены на газ для бытовых потребителей.

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Экономика Литвы
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