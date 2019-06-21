Строительство некрополя с vip-зоной в Казани выполнено на 80%

Казань, , 13:17 — REGNUM В Казани работы по строительству погребального комплекса на границе с Пестречинским районом Татарии завершены на 80%. Об этом сообщили в мэрии города.

Общая площадь погребального комплекса составляет 88,05 га, в его северной части будут проводиться захоронения по христианским обрядам, а в южной — по мусульманским. Территория оснащена камерами видеонаблюдения, построены беседки для прощания, возведён административный корпус с залом ожидания, есть комната для охраны, оборудованные уборные, хозяйственный корпус с мастерской для гравировки памятников и обогреваемыми гаражами для спецтехники. В будущем планируется закупить электромобиль, на котором смогут передвигаться маломобильные группы населения.

Предусмотрены отдельные участки площадью 1 га каждый с северной и южной стороны центральной аллеи для захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий.

Объект рассчитан на 148,5 тыс. мест захоронения, полная заполняемость ожидается через 40 лет.

В настоящее время остаётся выполнить прокладку дорожно-тропиночной сети, хозяйственного водопровода, провести магистральный газопровод, обустроить контейнерные площадки, установить систему водоподготовки, остеклить навесы для прощания, закупить мебель, а также благоустроить территорию.

После завершения объекта планируется строительство иудейского кладбища на участке площадью 9,9 га недалеко от мусульманского кладбища на Мамадышском тракте.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года был утверждён проект некрополя, но жители посёлка Званка Пестречинского района на публичных слушаниях не поддержали идею размещения крематория в составе комплекса.

Проблема с нехваткой кладбищ остро ощущалась в Казани ещё в 2016 году: уже тогда 319,5 га, которые занимают действующие места захоронений, были заполнены на 98%.

В сентябре 2017 года был объявлен конкурс по выбору строительной компании, которая реализует проект.

В техническом задании уточнялось, что комплекс включает молельные дома для двух разных конфессий, парковку на 619 мест и зону почётных захоронений. Последняя отмечена на генплане как vip-зона.