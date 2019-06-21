На Ямале буровое предприятие-банкрот наказано за невыплату зарплаты

Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 13:17 — REGNUM На Ямале добились выплат заработной платы 27 работникам от предприятия-банкрота. В целях современной защиты прав граждан прокурором Нового Уренгоя проведена встреча с трудовым коллективом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

В 2018 году ООО «Приполярбурсервис» привлекалось к административной ответственности за несвоевременную невыплату заработной платы. По состоянию на май 2019 года общество имело долги по заплате за март — апрель 2019 года перед работниками в размере свыше 1,8 млн рублей.

В связи с этим директору ООО «Приполярбурсервис» было внесено представление, задолженность погашена в полном объеме. В отношении должностного и юридического лица прокуратурой возбуждены дела по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ («Невыплата заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение»).

Тем временем Арбитражный суд ЯНАО по иску налоговиков признал банкротом ООО «Приполярбурсервис» и ввёл на предприятии процедуру конкурсного производства.

Основным видом деятельности ООО «Приполярбурсервис» являются буровые работы.