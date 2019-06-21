Затраты на побег Прибалтики из БРЭЛЛ заложат в тарифы на электричество

Вильнюс, , 13:15 — REGNUM Проект десинхронизации с единой постсоветской электроэнергетической системой БРЭЛЛ и синхронизации с системами континентальной Европы обойдётся странам Прибалтики в 1,5 млрд евро, большую часть из которых компенсирует Еврокомиссия, а меньшую часть заложат в тарифы для населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Такой вывод можно сделать из пресс-конференции главы правления компании Litgrid, осуществляющей проект в Литве, Римвидаса Штилиниса, которая прошла сегодня, 21 июня.

По его словам, Литва больше всего потратит на проект из общей суммы в 1,5 млрд. На долю Литвы приходится порядка 650 млн., при этом только подводный кабель с Польшей обойдётся в 850 млн.

Штилинис не смог обещать, что тарифы для населения из-за затрат на проект не поднимутся. На вопрос о ценах на электричество для потребителей он ответил, что проект на них «существенно не повлияет». «Наша цель, чтобы не было заметного повышения тарифа. Мы распределяем эти 650 млн евро во времени», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва производит только 25−30% необходимой её электроэнергии и является самой энергодефицитной страной в регионе. Остальное необходимое ей количество электроэнергии Литва закупает у Латвии, Швеции, через подводный кабель, Польши, через соединение LitPolLink, Белоруссии и российской Калининградской области. Именно покупки у России и Белоруссии позволяют сдерживать резкий рост цен, однако этих электросоединений после выхода из БРЭЛЛ не останется физически. Литва стремится покинуть БРЭЛЛ из соображений энергетической независимости. Ранее ради этого, только в газовой сфере, Литва арендовала у Норвегии СПГ-терминал, что резко увеличило цены на газ для бытовых потребителей.