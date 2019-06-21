Гондурас протестует против реформ здравоохранения и образования

Тегусигальпа, , 13:01 — REGNUM Гондурас развернул вооруженные силы по всей стране после того, как в ходе жестоких антиправительственных протестов два человека были убиты, 21 июня передает испанское независимое агентство Efe.

В столице Тегусигальпе были разграблены магазины и совершены нападения на правительственные здания. Некоторые дороги были перекрыты баррикадами и горящими покрышками.

Протесты против президента Хуана Орландо Эрнандеса и предлагаемыми им реформами здравоохранения и образования нарастают.

Лидера консерваторов также обвиняют в том, что он становится все более авторитарным.

Президент, который пользуется неизменной поддержкой администрации США, был переизбран в 2017 году, после изменения Конституции, получив возможность баллотироваться на второй четырехлетний срок. Выборы подверглись жесткой критике со стороны оппонентов и международных наблюдателей.

Тысячи людей бежали из Гондураса, а также его соседей — Сальвадора и Гватемалы — в США в последние годы от насилия и экономической нестабильности.

Выступая в президентском дворце после встречи со старшими сотрудниками Службы безопасности, президент Эрнандес сказал, что армия и военная полиция не станут перекрывать дороги и будут защищать частную собственность и граждан. По словам представителя больницы, по меньшей мере 17 человек получили пулевые ранения в результате насилия, двое из них скончались в университетской больнице HEU в Тегусигальпе, несколько человек были задержаны.

Массовые беспорядки начались в среду вечером, 29 июня, после того, как сотрудники ОМОНа разошлись, с целью оказать давление на правительство и добиться повышения пособий. Протесты продолжились в четверг, 20 июня, даже после объявления соглашения между правительством и водителями грузовиков, забастовки которых за более высокие тарифы на перевозку грузов повлияли на распределение и выдачу топлива. Также нарастает гнев по поводу предложений о реструктуризации министерств образования и здравоохранения. Противники говорят, что изменения являются первым шагом к приватизации образования и здравоохранения.

Правительство отрицает, что реформа приведет к приватизации и увольнениям, и говорит, что изменения обеспечат экономию более $300 млн (£231 млн), которые будут инвестированы в начальное образование, строительство двух больниц и улучшение неонатальной помощи.