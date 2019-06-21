Нефть «может достичь» самого высокого уровня за июнь

Москва, , 12:51 — REGNUM Напряженная ситуация на Ближнем Востоке оказывает позитивное влияние на ценовую политику нефти. На фоне нападений на нефтяные танкеры в Персидском Заливе, иранская сторона сбила военный беспилотник США, что вызвала на себя бурю гнева. Воздушные и военно-морские силы США были наготове, чтобы нанести ответные удары, но в последний момент таков приказ дан не был, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Тем не менее такая ситуация не остановила действия спекулянтов относительно фьючерсов на нефть, что разогнали цену на 4%. Сейчас фьючерсы на нефть марки Brent торгуются уже в $65,00 за баррель, а фьючерсы на сланцевую нефть марки WTI поднялись до $57,80 за баррель.

На фоне растущей напряженности между США и Ираном, цены на нефть будут находиться в позитиве, это позволило им достигнуть самого высокого уровня за месяц», — считает эксперт.

Крупные участники рынка ожидают заседание ОПЕК+, но прежде им также важны итоге саммита G20. В любом случае цены на чёрное золото будут расти. И в этом нет абсолютно никаких сомнений. Вопрос в том, на сколько еще этот рост будет обеспечен.

«Тем не менее в среднесрочной перспективе рост цен до $68 за баррель вполне вероятен. И крупные участники рынка постепенно начинают набирать позиции. 21 июня до конца дня фьючерсы на нефть могут вырасти до $65,82 за баррель для марки Brent, а для американской нефти рост может быть достигнут до $57,92 за баррель», — прогнозирует Гасанов.

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