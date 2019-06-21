Удмуртия намерена получить 864 млн рублей на «мусорную» инфраструктуру

Ижевск, , 12:48 — REGNUM Удмуртия подала заявки в Российский экологический оператор на общую сумму 864 млн рублей. Средства планируется направить на строительство мусоросортировочных станций в Можге и Глазове, а также на модернизацию Нылгинского полигона, сообщили ИА REGNUM в региональном операторе — ООО «Спецавтохозйство».

По данным компании, основная часть средств — 704 млн рублей — будет направлена на реализацию мероприятий модернизации полигона. Работы позволят продлить срок его службы еще на 8 лет, а в случае строительства мусоросортировочного комплекса мощностью 250 тыс тонн отходов в год площадка проработает еще 10 лет.

160 млн рублей направят на строительство мусоросортировочных станций в Глазове и Можге. Проектная мощность глазовской станции — 40 тыс. тонн отходов в год, можгинской — 25 тыс. тонн.

Кроме того, регоператор направит 5 млн рублей уже до конца лета на установку 500 контейнеров для раздельного сбора отходов. Причём увеличения тарифа для жителей это не повлечёт.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что строительство новых полигонов ТКО позволит снизить существующий тариф на вывоз отходов.

«Есть резерв для понижения. У нас пять полигонов, а основная составляющая цены — логистическое плечо», — отмечал глава республики. По его словам, даже есть инвесторы, которые намерены участвовать в этом «прибыльном» бизнесе.

В мае глава минстроя республики Дмитрий Сурнин подтвердил, что тариф действительно может быть снижен, но не за счёт строительства полигонов, а в связи с уточнением нормативов накопления отходов.

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