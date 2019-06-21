Названы международный платежный баланс и счета текущих операций стран мира

Сеул, , 12:53 — REGNUM Банк Кореи опубликовал предварительный результаты международного платежного баланса и счет текущих операций разных стран мира. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей банка.

Согласно опубликованным данным, в 2018 году международный платежный баланс составил $76,41 млрд.

В 2018 году профицит счета текущих операций США составил $24,71 млрд, что является самым маленьким показателем с 2012 года.

Тем не менее в 2018 году США зафиксировала самый рекордный показатель экспорта в размере $99,27 млрд, а импорт страны составил 63,25 млрд, что на $6,67 млрд больше по сравнению с годом ранее. Баланс товаров и услуг США составил $36,02 млрд, что является самым низким показателем страны за последние шесть лет.

Профицит счета текущих операций Китая увеличился с $40,11 млрд до $49,13 млрд.

Дефицит счета текущих операций Японии сократился с $28,74 млрд до $24,9 млрд. Увеличение экспорта нефти и хической продукции позволило японии сократитить дефицит баланса товаров и услуг с $21,76 млрд до $17,03 млрд.

Дефицит счета текущих операций Европейского союза сократился с $10,89 млрд до $10,78 млрд. Кроме того, в странах увеличился экспорт автомобилей, химической продукции и прецизионных инструментов.

Профицит счета текущих операций стран Юго-Восточной Азии составил $93,48 млрд, что на $17,43 млрд больше, по сравнению с прошлым годом.

Дефицит счета текущих операций стран Ближнего Востока, напротив, увеличился с $43,54 млрд до $62,08 млрд из-за роста цен на нефть.

Профицит счета текущих операций стран Латинской Америки остался на прежнем уровне и составил $8,22 млрд.