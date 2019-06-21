Михаил Делягин объяснил, как остановить надувание кредитного пузыря

Москва, , 12:52 — REGNUM В РФ можно пресечь рост закредитованности населения, даже не меняя социально-экономическую политику государства, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он рассказал 21 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина, который призвал срочно остановить рост «пузыря» в потребительском кредитовании, особенно в микрокредитах, ставка по которым может достигать 600% годовых.

«Даже не меняя резко социально-экономическую политику, можно принять ряд мер. Речь идёт о том, чтобы не дать людям, которые не могут обслуживать кредиты, брать новые кредиты, — сказал Делягин. — Первое, что необходимо для этого сделать, это запретить МФО как организации ростовщические. Самое разумное — установить предел максимальной процентной ставки по кредиту».

Вторая мера, предложенная Делягиным, — запретить выдавать кредиты людям, которые не могут по ним расплатиться.

«Алгоритм достаточно простой: если у меня расходы на выплату кредитов превышают 40% доходов моей семьи или после выплаты всех кредитов у меня остаётся ниже двух прожиточных минимумов на одного члена семьи, я имею право обратиться в МФЦ или в любой орган власти и написать заявление, что я набрал кредитов, но расплатиться по ним не могу. Поэтому спишите их с меня, пожалуйста, — считает Делягин. — После этого кредиты с меня списываются, и я лишаюсь на всю оставшуюся жизнь возможности эти кредиты брать. И если когда-нибудь я захочу взять кредит, то я должен буду вернуть не только тот кредит, который с меня когда-то списали, но и все набежавшие за это время проценты».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования, проведённого бюро кредитных историй «Эквифакс», российские микрофинансовые организации (МФО) в апреле сократили выдачи займов гражданам страны на 7,5%. Так, в апреле было выдано 1,37 млн микрозаймов, тогда как в марте их было выдано 1,48 млн. Вместе с тем сократился объём выданных займов — с 18,4 млрд рублей в марте до 18,3 млрд рублей в апреле. Средняя сумма займа при этом выросла на 7%, до 13,4 тыс. рублей.

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