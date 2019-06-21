В Еврейской автономной области освоили уникальную технологию добычи олова

Биробиджан, , 12:31 — REGNUM Технологию, позволяющую добывать оловянный концентрат из сырья, оставшегося от деятельности старого предприятия, освоили специалисты обогатительной фабрики «Ресурсы Малого Хингана» в Еврейской автономной области. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

Предприятие по разработке техногенного месторождения приступило к работе в 2018 году. В своей работе оно использует технологию извлечения остатков (так называемых «хвостов») от промышленной добычи в 1940-х годах.

«Эта технология извлечения олова из «хвостов» — уникальная. На сегодняшний день это единственное предприятие в мире, которое работает по такой технологии. Опытом предприятия уже заинтересовались иностранные компании», — сообщил замначальника управления архитектуры и строительства ЕАО Алексей Безуглый.

В настоящее время на фабрике уже работают 150 человек. После выхода на проектную мощность в 2019 году численность персонала предприятия до 180 человек. Предполагается, что ежегодно фабрика будет добывать 1 млн тонн исходного материала, то есть тысячу тонн олова в концентрате.