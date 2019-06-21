ФАС ожидает решение по делу о сговоре нефтетрейдеров к сентябрю

Москва, , 12:27 — REGNUM Вынесение решения по делу о сговоре нефтетрейдеров, который привел к росту биржевой цены, ожидается до начала сентября. Ближайшее заседание по делу в отношении компаний «Солид — Товарные рынки» и «А-Ойл» запланировано на 1 июля, сообщил 21 июня журналистам замглавы ФАС Андрей Цариковский.

Он отметил, что 1 июля, если не произойдет ничего непредвиденного, начнется рассмотрение дела по существу. Ранее состоялось два технических заседания комиссии.

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Для вынесения решения, предположительно, понадобится еще два-три заседания, процесс завершится к сентябрю, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС заподозрила трейдеров «Солид — Товарные рынки» и «А-Ойл» в фиктивных сделках, которые отразились на биржевой цене и могли привести к подорожанию топлива в 2018 году.

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