«Прямая линия»: в Забайкалье подтвердили нехватку средств на лекарства

Чита, , 12:28 — REGNUM Забайкальские власти отметили недостаточность средств, выделяемых из федерального бюджета на закупку медикаментов. Это следует из официального сообщения пресс-службы губернатора региона.

Комментируя слова российского президента Владимира Путина, сказанные накануне, 20 июня, в ходе «прямой линии», исполняющий обязанности министра здравоохранения края Дмитрий Старновский, в частности, отметил:

«Для обеспечения лекарственными препаратами региональных льготников в бюджете Забайкальского края предусмотрено 180 миллионов рублей, на сегодняшний день практически все средства освоены. Сегодня мы говорим о том, что этих средств недостаточно, потребность составляет 758 миллионов рублей», — пояснил чиновник.

Вместе с тем он отметил, что данная проблема находится на контроле регионального правительства: из резервного фонда правительства РФ Забайкалью выделено 3,2 миллиарда рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вопрос своевременного проведения в регионах закупок и распределения по медорганизациям жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств прозвучал накануне, 20 июня, в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным. Он, в частности, признал, что несмотря на перечисление всех денег, в регионах наблюдаются сбои по некоторым лекарствам.

«Мы видим, что во многих субъектах Российской Федерации не вовремя организуется соответствующая процедура по покупке, аукционы не вовремя проводятся, нет достаточно хорошо налаженной системы информации даже в рамках одного региона», — отметил Владимир Путин.