Москва, , 12:25 — REGNUM Сбербанк обсуждает возможность снижения ставок по ипотеке для многодетных семей, о которой в ходе «прямой линии» говорил президент России Владимир Путин. Об этом 21 июня сообщил журналистам первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

«Прямая линия президента прошла вчера. Мы, соответственно, внутри думаем и обсуждаем, как исполнить», — сказал Ведяхин в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности в Москве.

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Напомним, 20 июня в ходе «прямой линии» президент России Владимир Путин напомнил о решении обеспечить семьям, где появились второй и третий ребёнок, льготную ипотеку в размере 6%.

Однако Минфин не выделил достаточных ресурсов для компенсации банкам. Люди сталкиваются с невозможностью перехода в отношении ранее выданных кредитов, подчеркнул глава государства.

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