Разморожен скандальный долгострой Югры

Нижневартовск, Югра, , 12:25 — REGNUM У знаменитого долгостроя Югры — центральной окружной больницы на 1100 коек в городе Нижневартовске — появился подрядчик. Подписан государственный контракт на выполнение строительных работ по первой очереди строительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Напомним, первая очередь строительства центральной окружной больницы включает в себя блоки А и Б (310 коек, 15 отделений, 15 операционных в А-блоке и 360 коек, 8 отделений, 1 операционная в Б-блоке), хозяйственный корпус, гараж, цех утилизации медицинских отходов.

Строительство было заморожено в августе 2017 года. После открытого аукциона 17 июня 2019 года подписан государственный контракт на строительство первой очереди объекта с компанией ООО «Монолитстрой» города Красноярска. Сумма контракта — 7,2 млрд рублей. Срок строительства — 24 месяца. Предполагаемый срок завершения возведения первой очереди — 30 июля 2021 года.

Вторую очередь центральной окружной больницы в Нижневартовске ООО «Версо-Монолит» должно завершить к декабрю 2019 года. Стоимость второй очереди согласно контракта составляет 975 млн рублей.

На третьей очереди больницы — котельная — строительно-монтажные работы завершены, оборудование установлено, проведены пуско-наладочные работы. Акт ввода котельной в эксплуатацию получен 17 июня 2019 года.

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