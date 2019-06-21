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В Забайкалье подтвердили слова Путина о росте поддержки АПК

Экономика

Вопрос о поддержке фермеров прозвучал в ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным

Чита, 21 июня 2019, 12:15 — REGNUM  По итогам состоявшейся накануне, 20 июня, «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарёв заявил, что в сравнении с 2018 годом, в 2019 году общая поддержка местных сельхозпроизводителей увеличилась практически в два раза. Его слова цитирует пресс-служба губернатора Забайкалья.

По оценке чиновника, если в 2018 году общая сумма средств бюджета на поддержку АПК составила 869,9 миллиона рублей (в том числе 267 миллионов рублей получили 452 крестьянско-фермерских хозяйства), то в 2019 году на эти цели предусмотрено 1,9 миллиарда рублей. При этом, помощь федерального бюджета, по словам Бочкарева, составила 1,4 миллиарда рублей.

«Это существенная поддержка сельхозпроизводителей, которая должна привести к росту производства в Забайкалье», — подчеркнул профильный министр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отвечая на вопрос по поддержке сельхозпроизводителей в ходе состоявшейся 20 июля «прямой линии», Владимир Путин отметил, что за последние годы произошел существенный рост в этой сфере:

«Объем товарной продукции фермерских хозяйств вырос за последнее время на 45 процентов. Это в принципе приличный рост и без поддержки государства это было бы невозможно».

Также глава государства рассказал о мерах поддержки, осуществляющихся сегодня.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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