Причина закрытия офиса АЛРОСА в Якутске – вынужденная экономия: мнение

Якутск, , 12:23 — REGNUM Ликвидация представительства АЛРОСА в Якутии логична на фоне существенного падения продаж компании. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук Юрий Данилов, отметив, что офис в столице республики не имел смысловой нагрузки, но его закрытие приведёт к экономии финансовых средств.

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«Если смотреть на это через призму результатов реализации алмазной продукции компании АЛРОСА с января по май 2019 года, когда произошло падение на 30% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, то решение о закрытии представительства в Якутске не является удивительным. Тем более учитывая сезонное летнее снижение объёмов реализации алмазной продукции и то, что уже начиная со второго полугодия 2018-го года происходит постоянное снижение реализации продукции к соответствующему периоду 2017 года», — констатировал эксперт.

Он напомнил, что первое полугодие 2018 года было пиковым по реализации алмазо-бриллиантового сырья и руководство компании решило выплачивать дивиденды по итогам полугодия, изменив дивидендную политику, выплатив по итогам 1-го полугодия 2018-го года рекордные дивиденды.

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«Новая редакция положения предусматривала выплату дивидендов два раза в год вместо одного, — пояснил кандидат экономических наук. — Вместо чистой прибыли в качестве базы для расчёта дивидендов теперь используется показатель свободного денежного потока (FCF), который учитывает денежный поток от операционной деятельности после вычета суммы инвестиций (капитальных вложений) в основное производство, а также уровень долговой нагрузки компании. Ещё в то время я предупреждал, что эта политика опасна для такого волатильного рынка, как рынок алмазов и бриллиантов. Теперь компания сама вынуждена думать о дополнительных источниках дохода, реализуя непрофильные активы и сокращая управленческие расходы».

Как сообщало ИА REGNUM, в повестке заседания наблюдательного совета АЛРОСА есть пункт о ликвидации представительства компании в Якутске. Сбор представителей набсовета, на котором будет приниматься это решение, назначен на 24 июня.