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Казахстан не планирует продлевать запрет на импорт российского бензина

Экономика

В министерстве энергетики Казахстана считают, что на летний период в продлении запрета нет необходимости из-за разницы цен

Нур-Султан, 21 июня 2019, 11:49 — REGNUM  Разница в стоимости цен на бензин в России и Казахстане настолько велика, что импорт российского бензина в республику не имеет смысла. Об этом 21 июня заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев, сообщает издание InBusness.

Министр прокомментировал возможность продления запрета на импорт российского бензина. По его словам, на летний период в продлении нет необходимости из-за разницы цен.

Бозумбаев выразил опасения по поводу контрабанды казахстанского бензина в Россию. Он добавил, что министерство энергетики и комитет государственных доходов работают над пресечением незаконного экспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 марта по 2 июня 2019 года Казахстан ввел запрет на импорт российского бензина железнодорожным транспортом. Ранее подобный запрет был введен с 25 августа по 25 ноября 2018 года.

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