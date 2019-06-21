Планы АЛРОСА закрыть офис в Якутске – очередной шаг в сторону федерализации

Якутск, , 11:36 — REGNUM Намерение руководства АЛРОСА ликвидировать своё представительство в Якутске говорит о продолжении реализации планов по её централизации, и последствием этих шагов может стать полная передача компании в частные руки. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Андрей Данилов, комментируя наличие пункта о закрытии офиса АЛРОСА в столице Якутии в повестке заседания её наблюдательного совета.

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Идёт постепенный процесс централизации власти, и в условиях нашего фактически государственного капитализма абсолютно естественно, что РФ прибирает к рукам собственность регионов, пояснил эксперт.

«Учитывая, что раньше АЛРОСА была совместной собственностью Якутии и России, теперь она, скорее всего будет в большей степени принадлежать центру. Долю Якутии распродают в течение уже многих лет, с тех пор как ЗАО стало АО, первая продажа акций была в 2011 году, а потом это продолжалось и продолжалось. Но прежняя система, когда деньги АЛРОСА оставались у республики и страны, была гораздо эффективнее», — при этом отметил политолог.

Андрей Данилов напомнил, что АЛРОСА — это вторая в мире компания, добывающая алмазы, и ей принадлежит большая доля на рынке, второе место после известной Dе Beers.

«В принципе это уникальнейшая компания, и передавать её, скажем так, в федеральное ведение не самый дурной шаг, но я опасаюсь, что после этого её переведут вообще в частную структуру. Эффективнее будет получить деньги для бюджета распродав её акции, а она всё равно у нас останется как налогоплательщик наподобие «Роснефти», «Газпрома» и прочих. Возможно, кто-то из олигархов уже приметил АЛРОСу для выкупа. Поэтому я считаю, что лучше было бы оставить её в совместном ведении и вообще вернуть ей статус закрытого акционерного общества, чтобы именно республика и Россия распоряжались всеми акциями и собственность действительно оставалась народной, не переходила ни в коем разе в частные руки», — считает политолог.

Он обратил внимание на наличие информации о том, что акции АЛРОСА покупаются именно дочерними предприятия De Beers и других алмазодобывающих иностранных компаний.

«Тем более, учитывая, что мы сейчас живём в условиях жёстких санкций и натянутых отношений с западом отдавать такую стратегическую отрасль в частные руки, где её могут выкупить через третьих лиц основные конкуренты по бизнесу, это, я считаю, можно сравнить с преступлением», — подытожил Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в повестке заседания наблюдательного совета АЛРОСА есть пункт о ликвидации представительства компании в Якутске. Сбор представителей набсовета, на котором будет приниматься это решение, назначен на 24 июня.