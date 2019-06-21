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В Калуге внедряют автоматизированную систему управления отходами

Экономика

Для водителей мусоровозов разработано мобильное приложение

В Калуге внедряют автоматизированную систему управления отходами
Иллюстрация: Admoblkaluga.ru

Калуга, 21 июня 2019, 11:25 — REGNUM  В Калуге представлен модульный программный комплекс «Управление отходами», позволяющий автоматизировать работу регионального оператора. Об этом сообщает 21 июня корреспондент ИА REGNUM.

Система определяет фактическое местоположение организаций-отходообразователей и контейнерных площадок, планирует и отслеживает рейсы спецтехники. Для водителей мусоровозов разработано мобильное приложение программы. В нем происходит фотофиксация контейнерной площадки до и после уборки.

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Кроме того, программный комплекс позволяет выявлять несанкционированные свалки и контролировать их устранение, а также регистрировать все объекты, необходимые для корректировки территориальной схемы.

Специалисты калужского регоператора продемонстрировали журналистам модуль, который позволяет определять количество, объем контейнеров и их дефицит на специализированных площадках. Программный продукт предназначен для работы с перевозчиками. Он облегчает процесс подготовки конкурсной документации на выбор операторов по транспортировке ТКО с учетом их автопарка. Кроме того, предусмотрено автоматическое планирование и оптимизация маршрутов, формирование путевых листов. В режиме реального времени будет отслеживаться движение специализированной техники и контролироваться качество и своевременность уборки контейнерных площадок.

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