В Казахстане назвали средний размер платежа по ипотеке

Нур-Султан, , 11:34 — REGNUM 24% ипотечных заемщика в Казахстане имеют задолженность в размере от 5 до 10 млн тенге ($13,2 тыс. — $26,4 тыс.). Об этом 21 июня сообщает издание «Крыша» со ссылкой на первое кредитное бюро.

Отмечается, что 28,2% заемщиков должны в среднем от 1 до 3 млн тенге ($2,6 тыс. — $7,9 тыс.), 19,2% — от 3 до 5 млн тенге ($7,9 тыс. — $13,2 тыс.), 12,7% — от 10 до 20 млн тенге ($26,4 тыс. — $52,7 тыс.). Средний размер ежемесячного платежа в самом многочисленном сегменте составляет 48,4 тыс. тенге ($127,6).

Эксперты отмечают, что показатель ежемесячно платежа оказался заниженным из-за специфики кредитования Жилстройсбербанка Казахстана, на который приходится 70% от рынка ипотеки.

Как сообщало ИА REGNUM, совокупный объем ипотечных организаций Казахстана по состоянию на 1 мая 2019 года составил 546,3 млрд тенге ($1,45 млрд по курсу на 29 мая 2019 года), что в два раза больше, чем годом ранее.

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