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Минфин предложил налоговые льготы для строителей ВСМ

Экономика

До 2060 года

Москва, 21 июня 2019, 11:13 — REGNUM  Крупные налоговые льготы для строителей и эксплуатантов высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) позволят стимулировать развитие этого вида транспорта и развитие регионов, полагают в Минфине. Об этом 21 июня пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства.

В Минфине предложили до 2060 года не облагать НДС аренду инфраструктуры магистралей и её использование для перевозки пассажиров и багажа. Также предложено освободить от налога на имущество новые строения и инфраструктуру магистралей и вести соответствующие поправки в Налоговый кодекс.

Поправки, полагают в министерстве, не позволят допустить сильный рост налоговой нагрузки на строителей ВСМ. Это пойдет на пользу регионам, повысит их налоговый потенциал и будет способствовать появлению новых рабочих мест.

В Минтрансе пояснили, что финансовая модель высокоскоростной магистрали до Казани рассчитана с нулевой ставкой НДС для объектов ВСМ. В РЖД согласны с важностью освобождения от налога на имущество и полагают, что это привлечет инвесторов в проект.

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Высокоскоростные железнодорожные магистрали
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