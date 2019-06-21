Новороссийский морской торговый порт направил на дивиденды 14,8 млрд рублей

Новороссийск, Краснодарский край, , 11:05 — REGNUM Общая сумма дивидендов, которую Новороссийский морской торговый порт (НМТП) выплатит за 2018 год с учётом промежуточных выплат, составит 14,8 млрд рублей, сообщает 21 июня пресс-служба предприятия.

Размер дивиденда на одну акцию определён в размере 0,5 рублей. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены на 25 июня 2019 года.

Напомним, по итогам работы в 2018 году составила 15,1 млрд рублей 30,5 млрд рублей в 2017 году. В компании объяснили снижение отрицательными курсовыми разницами.

Группа компаний ПАО «НМТП» является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть».

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