Пятница, 21 Июня 2019 года
11:19:47 МСК

Новороссийский морской торговый порт направил на дивиденды 14,8 млрд рублей

Экономика

98% чистой прибыли по российским стандартам бухучёта

Новороссийский морской торговый порт направил на дивиденды 14,8 млрд рублей
Морской торговый порт Новороссийска

Новороссийск, Краснодарский край, 21 июня 2019, 11:05 — REGNUM  Общая сумма дивидендов, которую Новороссийский морской торговый порт (НМТП) выплатит за 2018 год с учётом промежуточных выплат, составит 14,8 млрд рублей, сообщает 21 июня пресс-служба предприятия.

Размер дивиденда на одну акцию определён в размере 0,5 рублей. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены на 25 июня 2019 года.

Напомним, по итогам работы в 2018 году составила 15,1 млрд рублей 30,5 млрд рублей в 2017 году. В компании объяснили снижение отрицательными курсовыми разницами.

Группа компаний ПАО «НМТП» является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Контролирующим акционером ПАО «НМТП» (62%) является ПАО «Транснефть».

Читайте ранее в этом сюжете: Новороссийский морской торговый порт может выплатить акционерам 98% прибыли

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Морские порты России и транзит
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить