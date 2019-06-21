Беглов отметил хороший темп реализации проекта «ИТМО Хайпарк»

Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM Реализация проекта создания кампуса Университета ИТМО в Пушкинском районе Санкт-Петербурга «продвигается хорошими темпами, которые не должны снижаться». Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании Совета директоров АО «ИТМО Хайпарк».

«Проекта равного ИТМО Хайпарк сегодня в стране нет. Мы будем его активно поддерживать», — сказал Беглов.

Как сообщили 21 июня в Смольном, к настоящему моменту разработана архитектурно-планировочная концепция и эскиз проекта планировки, идет работа по получению необходимых согласований. Объявлен конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ: речь идет о создании проекта улично-дорожной сети будущего кампуса, главного учебного корпуса, студенческого клуба и двух общежитий.

По словам врио губернатора, для того, чтобы учебный корпус, общежитие и студенческий клуб были сданы в конце 2021 года, требуется перераспределение федерального финансирования проекта на более ранние сроки, а также ускорение решения вопроса о предоставлении льгот будущим резидентам хайпарка.

Напомним, на ПМЭФ-2019 было подписано соглашение с ПАО «Ленэнерго» о подключении будущего кампуса к электроснабжению. Ведутся переговоры о присоединении к сетям водоснабжения и водоотведения.

Напомним, инновационный центр и кампус петербургского университета ИТМО будут созданы в рамках строительства города-спутника Южный в Пушкинском районе. Этот проект имеет статус стратегического инвестиционного проекта Санкт-Петербурга. Общий бюджет госфинансирования проекта оценивается в 27 млрд рублей. Бюджет проекта в целом — в 41 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Британцы победили в конкурсе на проект «ИТМО Хайпарк» в Петербурге

На территории будущего города-спутника Южный на площади не менее 350 тыс. кв. м появятся появятся кампус Университета ИТМО, бизнес-инкубаторы и инновационные производства, научные центры, общежития для студентов, жилье для преподавателей, будут размещены магистратура и аспирантура университета. Ожидается, что к 2027 году в «ИТМО Хайпарк» будут обучаться 3,6 тыс. человек, создано 12 тыс. рабочих мест, пять инновационных производств и около 50 международных лабораторий.

Читайте ранее в этом сюжете: Смольный вошел в проект «ИТМО Хайпарк» почти на 5 млрд рублей