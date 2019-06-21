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Средний размер пенсии в Таджикистане составил $32

Экономика

На 1 июня 2019 года численность пенсионеров в республике составляет около 700 тыс. человек

Душанбе, 21 июня 2019, 11:02 — REGNUM  Общая сумма выплаченных пенсий и пособий по итогам января-мая 2019 года в Таджикистане составила 932,1 млн сомони ($98,8 млн). Об этом сообщили в агентство по статистике при президенте республики.

В агентстве уточнили, что средний размер пенсий в Таджикистане составил 308 сомони ($32). По состоянию на 1 июня 2019 года численность пенсионеров в республике составляет около 700 тыс. человек.

Напомним, в 2018 год сумма выплат пенсий и пособий с учетом остатка на начало года составила 2,344 млрд сомони ($248,8 млн). В 2019 году на социальное страхование и социальную защиту граждан предусмотрено выделить более 3,6 млрд сомони ($390 млн).

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Экономика Таджикистана
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