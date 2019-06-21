Consumer Reports: LG Electronics одна из надежных компаний бытовой техники

Сеул, , 11:02 — REGNUM Южнокорейская компания LG Electronics заняла четвертое место в рейтинге надежности и качествесреди 24 компаний. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей журнала Consumer Reports.

Известно, что представители американского журнала Consumer Reports провели обзор и сравнительные тесты потребительских товаров и слуг, базирующихся на откликах пользователей и результатах тестирований в лабораториях и исследовательских центрах.

Согласно опубликованным данным, результаты данного рейтинга базируются на количестве поломок в течение первых пяти лет после покупки 381 тыс. бытовых приборов, купленных в период с 2008 по 2018 год.

Известно, что южнокорейская компания LG Electronics набрала 68 баллов, что позволило занять ей 4-е место в списке. Первое место досталось американской компании Speed Queen (83 балла), второе — немецкой компании Millet (75 баллов) и третье — шведской компании IKEA (70 баллов).

Кроме того, вторая южнокорейская компания Samsung Electronics заняла 18-е место набрав 46 баллов. Общий рейтинг компании «подпортили» оценки качества посудомоечных машин и микроволновых печей.