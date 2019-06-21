На ремонт улиц дагестанский город Дербент получит 1 млрд рублей

Дербент, Дагестан, , 11:01 — REGNUM Порядка 1 млрд рублей получит дагестанский Дербент на реконструкцию 14 городских улиц и создание одного прокола под железной дорогой. Средства будут выделены из федерального бюджета ориентировочно в конце 2019 — начале 2020 года, сообщил 20 июня у себя в Instagram мэр города Хизри Абакаров.

Градоначальник отметил, что указанные мероприятия по благоустройству были прописаны в программе подготовки к празднованию 2000-летия Дербента. Оно, напомним, состоялось в сентябре 2015 года. Однако с тех пор работы оставались незавершенными. Мэр также рассказал, что правительство Дагестана выделит почти 55 млн рублей на разработку проектов по ремонту улиц и созданию прокола, а также прохождение ими госэкспертизы.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Дагестана Артём Здунов подписал постановление о выделении Дербенту более 23 млрд рублей в рамках госпрограммы комплексного территориального развития. Средства будут направляться поэтапно в течение пяти лет — с 2019 по 2023 год. Большая часть средств, а именно более 22 млрд рублей, будет выделена из республиканского бюджета.

За указанный период в Дербенте планируется благоустроить парки и общественные пространства, построить очистные сооружения и резервуары. Предполагается строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений и спортивных сооружений, возведение учреждений культуры и т. д. Благодаря реализации программы власти рассчитывают создать более 2,5 тыс. рабочих мест и увеличить ежегодный поток туристов до 150 тыс. человек.