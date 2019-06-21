Китай инвестирует $30 млн в предприятие по переработке руды в Таджикистане

Душанбе, , 10:52 — REGNUM Меморандум о строительстве предприятия по переработке руды, содержащей редкие и цветные металлы, подписали представители министерства промышленности и новых технологий Таджикистана и ООО «Компания по ресурсам Тибет — Эверест». Об этом 21 июня сообщает издание «Авеста».

В министерстве отметили, что предприятие планируется построить за счет инвестиций из Китая. После реализации проекта стоимостью $30 млн добыча и переработка руды таджикско-китайской горнопромышленной компании вырастет в 2,4 раза, до 6 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что за годы сотрудничества Китай инвестировал в экономику республики $2,6 млрд.