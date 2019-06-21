В госбюджет Украины поступил 1 млрд евро от выпуска еврооблигаций

Киев, , 10:53 — REGNUM 20 июня Украина получила средства от размещения облигаций внешнего государственного займа в объеме 1 млрд евро с доходностью 6,75% и со сроком погашения летом 2026 года.

Соответствующую информацию обнародовала пресс-служба украинского министерства финансов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточняет ведомство, средства от размещения новых выпусков еврооблигаций были перечислены на счета государственной казначейской службы и будут использованы для финансирования государственного бюджета.

Также Минфин отмечает, что семилетние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами, пенсионных и страховых фондов (85%). Доля хедж-фондов составила 10% от инвестиций, доля банков и индивидуальных инвесторов составила 2%, суверенные инвестиционные фонды составили 3% инвесторов.

Что же касается географического распределения, подчеркивает министерство, инвесторы из Великобритании, Соединенных Штатов, Германии и других стран ЕС купили 32%, 27%, 17% и 13% выпуска соответственно, инвесторы из Швейцарии купили 7% от выпуска, тогда как доля инвесторов из Азии составила 4%.

ИА REGNUM напоминает, что украинские эксперты достаточно негативно оценили решение правительства выпустить еврооблигации, отмечая, что ставка по ним чересчур высока.

В частности, экономист Виктор Скаршевский отмечает, чтодоходность украинских еврооблигаций, номинированных в евро, в 13,5 раз выше литовских еврооблигаций, в 4,4 раза выше казахстанских, в 2,8 раза выше российских и в 2,3 раза выше газпромовских. Эксперт Сергей Доротич отмечает что этот заем обходится Украине в 2−3 раза дороже денег от МВФ и прямо спрашивает у украинского правительства — «вы совсем с ума сошли?».