«Украина будет двигаться в Европу 100 лет и в итоге никуда не придёт»

Киев, , 10:43 — REGNUM Украина может продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом, но при этом не брать дополнительные кредиты.

Об этом 20 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Алексей Дорошенко, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости продолжить сотрудничество с МВФ.

«Многие страны Европы, когда разбирают то, что им принесет сотрудничество с МВФ, говорят, что как раз долгосрочного подъема экономики и дохода уровня граждан во многих странах, с которыми работал МВФ, в большинстве случаев не происходит… Это значит, что те требования, которые выдвигает МВФ, часто необходимо адаптировать к местным условиям. Если они не адаптированы, то фактически, извините, они не работают. Для Украины есть условия, которые нам однозначно нужно выполнять, потому что они интересуют, прежде всего — борьба с коррупцией», — сказал Дорошенко.

Вместе с тем, он сообщил, что по сути МВФ запрещает Киеву поддерживать отдельные отрасли экономики, что тормозит экономический рост Украины.

«Есть условия, которые мешают развитию экономики… Государство не может через банковский сектор кредитовать. У нас заморожено кредитование. Соответственно, развития экономики не будет. Мы говорим: «Нам нужно двигаться в Европу». Но двигаться по 2% в год (о росте ВВП — ред.)… Такими темпами мы будем двигаться 100 лет и никуда не придем, потому что они все равно нас опередят… Нам нужно наверстывать по 5−7%. Для этого нужно реальное развитие агросектора, промышленности, сектора услуг. Здесь нужна поддержка государства, но это противоречит меморандуму с МВФ», — пояснил Дорошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня президент Зеленский заявил, что Украина начинает переговоры с МВФ о новой программе.

«Мы начинаем договоренности с МВФ, будем готовить новую программу уже в июле, дефолта не будет», — отметил он.

Утверждение о том, что Украина будет плотно работать с МВФ, президент также повторил 20 июня на встрече с украинским бизнесом.