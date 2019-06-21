Lotte Liquor открыла свой флагманский магазин «Kloud City» в Камбодже

Сиемреап, Камбоджа, , 10:33 — REGNUM Представители южнокорейского ликеро-водочного предприятия Lotte Liquor открыли свой флагманский магазин «Kloud City» в Камбодже. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, данный магазин открылся на северо-западе Камбоджи курортном городе Сиемреап, где находится индуистский храмовый комплекс Ангкор-Ват.

Известно, что в магазине «Kloud City» представлены не только местные продукты, но и одноименное южнокорейское пиво «Kloud».

С феврале 2018 года южнокорейская компания экспортировала в Камбоджу около 70 тыс. Ящиков с пивом.

Известно, что рынок алкогольных напитков Камбоджи составляет 1 трлн вон (~$860 млн.), 40% которых приходится на пиво.

«После того, как нам удалось выйти на рынок Камбоджи, мы планируем расширить сеть продаж, чтобы как можно больше людей смогли попробовать нашу продукцию. Мы продолжим проводить рекламные кампании, чтобы как можно больше людей узнали о нас», — сообщили представители компании Lotte Liquor.

Флагманский бутик— главный магазин бренда. Основной его функцией является привлечение внимания к марке, демонстрация ее статуса и выделение среди конкурентов.