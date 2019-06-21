«Прямая линия» — это соцопрос жителей РФ: спикер Нижегородского парламента

Нижний Новгород, , 10:27 — REGNUM «Прямая линия» президента РФ Владимира Путина является своего рода мощнейшим социологическим опросом жителей нашей страны. Благодаря ее проведению президент и его администрация узнают проблемы россиян, получают ответы чиновников и в дальнейшем незамедлительно пытаются решить их, отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

Он отметил, что многие вопросы традиционно касались социальных тем — зарплат и пенсий, роста тарифов ЖКХ, а также внешней политики, экологии, культуры, серьезное внимание было уделено вопросам здравоохранения. Была подчёркнута важность решения вопросов доступности медицинской помощи, проблем дефицита специалистов и повышения зарплат медработников.

«Хочу отметить, что в Нижегородской области тема здравоохранения находится в сфере пристального внимания региональных властей. Напомню, что в апреле текущего года депутаты Законодательного Собрания приняли изменения в бюджет, направив 183 млн рублей на реализацию программы «Улучшение жилищных условий специалистов». В рамках этого проекта бюджетникам, в том числе и медикам, которые готовы переехать на село, из областной казны выделяется 1 миллион рублей на приобретение жилья, квартиры или ипотечное кредитование. Важно, что здесь нет возрастных ограничений. Основной критерий — отработать на новом месте не менее 7-ми лет», — отметил Лебедев.

Также он напомнил, что одной из важных тем обсуждения в ходе эфира стала организация первичного звена здравоохранения.

«В настоящее время в Нижегородской области функционируют 808 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В рамках адресной инвестиционной программы региона на 2019 год запланировано строительство трёх ФАПов в Дивеевском, Богородском и Ардатовском районах. Кроме того, в областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов запланированы средства на строительство еще четырёх ФАПов», — сказал глава парламента.

Кроме того, в регионе действует программа «Поезда здоровья», которая рассчитана на жителей отдалённых от центра населённых пунктов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 17-я по счёту «прямая линия» президента России прошла 20 мая. В ходе подготовки к эфиру поступило более 2 млн вопросов граждан по наиболее острым вопросам.

В серии вопросов из регионов, касающихся «мусорной реформы», прозвучала жалоба жителя Нижегородской области Александра Репина.

«Мусорная реформа действует шестой месяц, изменений люди не почувствовали, контейнеры те же, дырявые, мусор вывозится нерегулярно», — заявил он.

На совещании областного правительства, которое прошло после «прямой линии», представители администрации отметили, что мусор с площадки в Гагино уже давно вывозят по графику. В то же время губернатор Глеб Никитин по итогам эфира поручил региональному правительству проанализировать все «приоритеты, обозначенные в ходе «прямой линии», даже те, где в качестве проблемного регион не прозвучал.