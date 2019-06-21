«Татнефть» против Украины: вердикт суда на 112 млн долларов не обжалован

Казань, , 10:27 — REGNUM Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отклонил кассационные жалобы Украины в лице министерства юстиции и государственного лечебно-профилактического учреждения «Санаторий имени Н. А. Семашко», которые пытались обжаловать решение суда Ставропольского края. Первая инстанция приняла решение признать и привести в исполнение вердикт, вынесенный пять лет назад международным коммерческим арбитражем, по которому Украина должна выплатить нефтекомпании из Татарии 112 млн долларов США компенсации и проценты. Решение кассационной инстанции обнародовано 20 июня 2019 года, постановление вступает в законную силу со дня его принятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: «Татнефть» взыскала с Украины 112 млн долларов компенсации

Напомним, решением международного коммерческого арбитража, принятым в конце июля 2014 года, с Украины было взыскано 112 млн долларов США в качестве компенсации за совершенные должником нарушения соглашения о защите инвестиций и проценты на сумму долга.

«Арбитражное решение вынесено по спору, связанному с осуществлением ПАО «Татнефть» инвестиций в украинскую компанию УТН», — отмечалось в материалах дела.

Для исполнения решения международного арбитража ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина в конце августа 2018 года обратилось в арбитражный суд в России. В качестве заинтересованных лиц в дело привлекли министерство юстиции Украины. В марте 2019 года ставропольский суд признал и привёл в исполнение вердикт иностранных коллег.

«Вопрос о применении режима справедливого и равноправного отношения к иностранному инвестору связан с инвестициями и, соответственно, входит в предмет арбитражного соглашения. К такому выводу пришел Высокий суд Англии и Уэльса в рамках процесса по признанию и приведению в исполнение арбитражного решения в Великобритании, указав, что вопрос о том, несет ли Украина перед ПАО «Татнефть» обязанность по обеспечению режима справедливого и равноправного отношения, является спором в связи с инвестициями в УТН», — отмечалось в определении суда от марта 2019 года.

Решение не устроило Минфин Украины, и он попытался обжаловать его.

«Определение Арбитражного суда Ставропольского края от 11.03.2019 года по делу №А63−15 521/2018 оставить без изменения, кассационные жалобы — без удовлетворения. Постановление вступает в законную силу со дня его принятия», — ответил на кассационные жалобы Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года стало известно, что со стороны Украины было нарушено двустороннее соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Нефтяная компания из Татарии лишилась части доли в Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе, которым владело АО «Укртатнафта». После серии юридических приёмов и судебных процессов «Татнефть» лишилась части акций УТН, которые позднее «перешли к группе «Приват», принадлежащей украинскому олигарху Игорю Коломойскому».

Читайте также: «Татнефть» подала иск на Коломойского в связи с делом «Укртатнафты»